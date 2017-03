Jan Wójcik: Elity europejskie wreszcie się budzą

reklama

Fot. European Peoples Party, fot. via Flickr, lic. CC BY-SA 2.0

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani ostrzegł przed inwazją imigrantów do Europy i wezwał UE do podjęcia natychmiastowych działań.

„Albo zaczniemy działać teraz, albo w najbliższych 20 latach przyjadą do Europy miliony Afrykańczyków” – powiedział Tajani w wywiadzie dla niemieckich mediów. Przewodniczący PE chce utworzenia na terenie Libii dobrze wyposażonych i zaopatrzonych obozów przejściowych dla imigrantów, w których mogliby przebywać miesiące, bądź nawet lata. Dalej wzywa on do utworzenia planu Marshalla dla Afryki, który zostanie wykorzystany na edukację, rozwój biznesu i nowoczesnego rolnictwa.

Dane o narastającej liczbie imigrantów potwierdza dyrektor Frontexu Fabrice Leggeri.

To dokładnie te same wnioski i propozycje, które od początku kryzysu imigracyjnego zgłaszał euroislam.pl. Widocznie sytuacja przyjęcia w niekontrolowany sposób ponad miliona imigrantów otrzeźwiła polityków, kiedy zobaczyli, że nie radzą sobie ze skalą problemu.

W liście skierowanym do polityków i dziennikarzy w maju 2015 pisaliśmy:

„Rozwiązanie proponowane przez polityków unijnych (relokacja – przyp. redakcji) jest tymczasowe. Nie rozwiązuje problemu, a jedynie tworzy nowe. Według prognoz demograficznych, za parę lat Europa nie będzie w stanie przyjmować już imigrantów, gdyż będzie to dla europejskich społeczeństw zbyt duże obciążenie.”

W uzasadnieniu przedstawiliśmy skąd płyną nasze wnioski:

„Prognozy demograficzne dotyczące Afryki i Bliskiego Wschodu mówią o dramatycznym wzroście ludności tych regionów. W regionie Afryki Subsaharyjskiej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu będziemy mieli do czynienia z przyrostem ludności o 1,3 miliarda w ciągu najbliższych 35 lat”,

Do czego doprowadzą obecne rozwiązania:

„Długofalowym rozwiązaniem problemów uchodźców z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu nie jest przyjmowanie ich na teren Unii Europejskiej. Jest to raczej długofalowe tworzenie problemu w Europie”

Co należy zrobić:

„Częściowym rozwiązaniem może być, na wzór australijski tworzenie miejsc na południe od Morza Śródziemnego, gdzie podania o przyznanie statusu uchodźcy będą rozpatrywane, co ograniczy jednocześnie niebezpieczne wyprawy przez morze i napływ nielegalnych imigrantów.”

Pełny list i uzasadnienie naszego stanowiska.

Reprezentując nas na „Arenie Idei” w Europejskim Centrum Solidarności dr Grzegorz Lindenberg mówił także i o „planie Marshalla”:

„Trzeci powód, dla którego łódki trzeba zawracać nazwijmy demograficznym.(…)Ta wzbierająca fala nie opadnie. 4 miliardy ludzi na świecie żyje trzy razy biedniej, niż w Unii Europejskiej. Dla wszystkich znajdziemy miejsce w Europie? (…) jeśli nie chcemy po prostu być brutalnymi egoistami, musimy myśleć o skutecznych sposobach pomocy gospodarczej dla biedniejszych krajów”

Miłe jest więc, że te idee trafiły wreszcie pod polityczne strzechy, nawet jeżeli na początku spotkały się z ostrą krytyką i oskarżeniami o ksenofobię i rasizm.

Jan Wójcik

Euroislam.pl

3.03.2017, 13:10