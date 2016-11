Jan Szyszko: Geotermia to szansa polskiej energii

reklama

Według specjalistów, nasze zasoby geotermalne wielokrotnie przekraczają potrzeby cieplne w naszym kraju. A przy odpowiedniej liczbie odbiorców ta energia jest tańsza od pozyskiwanej z węgla – w Poranku Wnet mówił minister środowiska.

Geotermia daje możliwość korzystania z energii cieplnej, bez jakiejkolwiek emisji, a także niezależnie od losowych warunków pogodowych. Przykład to geotermia toruńska: jeden otwór wydobywczy to jest ciepła woda dla 200 000 – stwierdził rozmówca Magdaleny Puławskiej.

Minister środowiska odniósł się też do konsekwencji, jakie będzie miało dla naszego kraju podpisanie Porozumienia Paryskiego: - To, co będzie nas obowiązywać od roku 2020, to ,że będziemy mogli korzystać z naszych tradycyjnych zasobów energetycznych, takich jak węgiel kamienny czy brunatny stosując nowe metody spalania coraz mniej emitować. Ale też nikt nie będzie nam narzucał własnych sposobów korzystania z energii odnawialnej, jak to miało miejsce w przypadku wiatraków w Polsce

Gość Poranka wspomniał także o projekcie poprawy ekonomiki energetycznej obszarów wiejskich: - W tej chwili we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa uruchamiamy pilotażowy program, chcemy aby tereny wiejskie były samowystarczalne energetycznie. Ma się to odbyć na poziomie samorządu poprzez wykorzystanie między innymi biomasy rolniczej i leśnej.

27.11.2016, 8:00