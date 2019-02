Jan Pietrzak: Koalicja Europejska to skok zawistnych ludzi na Polskę

"To skok małych, zawistnych ludzi na obecną Polskę" - mówi Jan Pietrzak komentując ogłoszoną niedawno Koalicję Europejską.

"Wraki polityczne pozbierały się do kupy, bo chcą jeszcze raz oszukać naród. Liczą, że jeszcze coś im się uda ugrać. Polska rośnie w siłę, robi się coraz bogatsza, więc nie wytrzymują nerwowo, bo chcą się rzucić na pieniądze, które udało się odzyskać i wypracować Polakom" - skomentował decyzję Pietrzak.

Satyryk nie ukrywał, że jego zdaniem koalicja powstała tylko po to, aby zaszkodzić Polsce, która rozwija się pod rządami Prawa i Sprawiedliwości.

"To skok małych zawistnych ludzi na obecną Polskę, która dobrze się rozwija. Mamy świetne rezultaty gospodarcze i dobre programy rozwojowe. I w związku z tym powstała zbieranina różnych renegatów łączy się, żeby coś jeszcze ugrać. Ale nie wydaje mi się, żeby to odniosło skutek. Mam złe zdanie o tej całej koalicji nienawiści" - podkreślił.

Komentator odniósł się jednocześnie do PSL, który pomimo, że uważany jest za partię konserwatywną to dołącza do koalicji, której poglądy są zupełnie odmienne.