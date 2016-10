Jan Pietrzak dla Frondy o sensacjach Jürgena Rotha

reklama

Fronda pl: Wciąż czekamy na wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Pojawiły się ostatnio elektryzujące informacje - niemiecki Pisarz Jurgen Roth dotarł do raportu niemieckich służb BND i powołując się na ten raport twierdzi, ze ktoś ,,wysoko postawiony'' w ówczesnym rządzie zlecił rosyjskiemu generałowi przeprowadzenie zamachu bombowego 10.04.2010 w czasie lotu rządowej delegacji do Smoleńska. Co pan sądzi na ten temat?

Jan Pietrzak: Uważam, że trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do takich sensacji, bo może być to równie dobrze prowokacja. Nie znam na tyle autora tych informacji ani mechanizmów, żeby to oceniać jednoznacznie.

Jeżeli natomiast jest to prawda, to byłoby to bardzo odważne, bardzo pozytywne wydarzenie, bo wszystko, co przybliża nas do odkrycia prawdy o tej zbrodni jest wartościowe. Trzeba zachować pewną ostrożność w ekscytowaniu się, a z drugiej strony popierać ludzi z całego świata, ludzi dobrej woli, którzy chcą to świństwo i to kłamstwo pomóc nam wyjaśnić.

F: Komentatorzy tej sprawy są zdania, że nie należy się emocjonować i nie trzeba wyciągać zbyt daleko idących wniosków, póki nie poznamy wiarygodnych źródeł tych informacji

Jan Pietrzak: Trzeba to traktować z pewną ostrożnością, ale jednak nieustępliwie i wspierać przede wszystkim działania komisji, powołanej w tym celu przez pana ministra Macierewicza i popierać jego samego, jako człowieka żelaznej woli, który z desperacją nie poddaje sie presji, nie poddaje sie obelgom, nie poddaje się kłodom, rzucanym pod nogi. W dalszym ciągu, z siłą czołgu zmierza do przodu, żeby wyjaśnić sprawę, która jest nam po prostu potrzebna do zdrowia społecznego, psychicznego.

Wyjaśnienie tego bardzo poprawi kondycję psychiczną w Polsce, bo zostanie odrzucona cała kłamliwa grupa agentów, którzy robią z tego aferę negatywną.

26.10.2016, 10:30