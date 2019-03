Jan Paweł II tuszował pedofilię? TO KŁAMSTWO!!!

KtoWylatałWięcejMilOdJanaPapyBisa? 14.3.19 22:09

Nie kombinujcie, jak konie pod górę, tylko przestańcie krzywdzić ministrantów po plebaniach i w zakrystiach. Możliwe, że skoro JanPapaBis latał po całej płaskiej kuli ziemskiej jak najęty, to nie miał czasu zajmować się ohydną siatką klero-homo-pedofilską w Watykanie. Wolał składać całusy na asfaltach w egzotycznych kraikach, gdzie świeżo ochrzczeni tubylcy trzęśli powitalnie spódniczkami z sitowia. A rezydujący tam misjonarze zapewniali na wieczornych audiencjach, że trzymają całość spraw za pysk i odprowadzają kasę z nowo złowionych dusz do skarbca w Watykanie. Że przy tej okazji budowali sobie w interiorze prywatne haremy, gwałcili, zapładniali, rabowali i niewolili miejscowych, to już zapominali JanowiPapieBisowi wyszeptać.

Taki to był polski, przaśny wikary wadowicki, któremu z nieba sfrunął wypasiony urząd, a wraz z nim fruwanko all-inclusive i nie trzeba było ubekom się kłaniać o paszport.

Pontyfikat przeleciał, klero-zboki rozpanoszyły się jak pluskwy nie wygniatane.

Kiedy wszedł do tego burdelu Ratzinger, poczuł się za stary, żeby wygrać.