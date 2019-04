Jan Mosiński ws. ustawy 447: Nie ma mowy o żadnych zwrotach

obserwator 28.4.19 19:29

Żydzi to skończeni głupcy. Latami walczyli o "mienie bezspadkowe" i o przeforsowanie tego "prawa" w kongresie obcego mocarstwa (obcego dla Polski i Izraela) - i to zupełnie po nic. Tyle zachodu, tyle wysiłku, tyle kasy - po nic, cała para w gwizdek. Po co Amerykański senat i prezydent uchwalają prawo dotyczące Polski, które w Polsce nie może działać i o którym Polacy mogą tylko powiedzieć: "pocałujcie nas..."? Co za kretyni siedzą w tej Ameryce! W porównaniu z nimi, mamy najlepsze, najmądrzejsze, najbardziej Polskie i najodważniejsze rządy na świecie. Nie to co np. taka Szwajcaria, która choć nic nie była Żydom winna, to wolała im wypłacić zupełnie nienależną kasę, jakieś kwoty z palca wyssane, jakieś uroszczenia z sufitu wzięte, byle tylko mieć spokój. Nasz rżond nie odda Żydom nawet guzika! To jest żond!