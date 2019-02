Jan Maria Jackowski: Glapiński niepoważnie traktuje demokrację

"Z tego punktu widzenia jest mi przykro, że urzędnik tej rangi państwowej w taki sposób się zachowuje: nieprofesjonalny i emocjonalny. Chyba w ten sposób daje do zrozumienia, że ma coś w tej sprawie do ukrycia. Podkreśla to w swoim wypowiedziach, a z drugiej strony pokazuje, że nie potrafi pogodzić się z tym, że w wyniku swoich działań doprowadził do tego, że Sejm musiał przyjąć ustawę o jawności wynagrodzeń na stanowiskach kierowniczych w NBP" - skomentował Jackowski.