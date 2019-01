Jan Krzysztof Ardanowski: Niemcy odstrzelili 800 tys. dzików

"Plan odstrzału dzików wynosi w tym sezonie 185 tysięcy. Warto zaznaczyć, że został wykonany już w 90 procentach. Naukowcy z Instytutu Weterynarii twierdzą, że te dziki trzeba ograniczyć, bo to podstawa w zwalczaniu ASF-u. Takie są też zalecenia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Chodzi tylko o to, żeby ten odstrzał przeprowadzić racjonalnie. Myśliwi wiedzą jak to zrobić" - podkreślił polityk.