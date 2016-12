Jan Karski- od dziś: generał brygady

reklama

Jan Karski na wniosek ministra obrony narodowej mianowany został pośmiertnie przez prezydenta na stopień generała brygady. Podczas uroczystości odbywającej się w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda mówił, że ta nominacja to akt historycznej sprawiedliwości.

Wiesława Kozielewska-Trzaska, bratanica i córka chrzestna Jana Karskiego odbierając awans generalski podkreślała, że ci którzy przez lata tę nominacje starali się udaremnić powinni się wstydzić. "Jego misja wojenna była kompletna, wypełniona od A do Z. Jako człowiek, oficer i emisariusz zrobił wszystko. Kto twierdzi inaczej to nic Karskiego nie rozumie. To świat z jego raportem nie zrobił nic." - podkreślała Wiesława Kozielewska-Trzaska.



Z kolei Robert Kostro- dyrektor Muzeum Historii Polskich, zwracał uwagę, że współcześnie należy kontynuować "niedokończoną misję" Jana Karskiego. Jest potrzeba by być dobrym żołnierzem, urzędnikiem, patriotą, ale też człowiekiem wrażliwym na innych. Dodatkowo trzeba głosić prawdę wbrew wszystkiemu. To jest misja do kontynuowania przez nas wszystkich" - mówił Robert Kostro.

Odpis aktu nominacji generalskiej prezydent przekazał do zbiorów Muzeum Historii Polski.

Jan Karski jako pierwszy przekazał na Zachód osobistą relację o zagładzie Żydów w okupowanej przez hitlerowców Polsce. Kilkakrotnie jako kurier-emisariusz dostarczał informacji rządowi na uchodźstwie. W listopadzie 1942 roku przedostał się do Londynu i przekazał doniesienia o sytuacji w okupowanej Polsce, a zwłaszcza informacje o eksterminacji Żydów, które zdobył osobiście, docierając w przebraniu do obozu zagłady w Bełżcu i do getta warszawskiego. W 1943 roku złożył raport prezydentowi Franklinowi Rooseveltowi. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. Na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie zrobił doktorat z filozofii i wykładał historię dyplomacji.

Jan Karski został uhonorowany najwyższym polski odznaczeniem Orderem Orła Białego, otrzymał także amerykański Medal Eisenhowera. W 1982 roku przyznano mu tytuł "Sprawiedliwy Wśród Narodów świata" i honorowe obywatelstwo Izraela. Pośmiertnie został odznaczony Prezydenckim Medalem Wolności - najwyższym odznaczeniem cywilnym Stanów Zjednoczonych.

