Jan Grabowski: Będę badać, jak to Polacy mordowali Żydów...

Michał Kalinowski 27.2.19 14:49

Nic tak zeźlić nie może jak kontakt z oszustem. Kolejny profesorek taki jak śp. Władysław Bartoszewski. Po pierwsze to nie jest żaden Polak, tylko Żyd. Po drugie to, że ktoś zajmuje stanowisko profesorskie wcale nie oznacza, że jest profesorem. Ten człowiek nie uzyskał habilitacji. Jest takim samym historykiem jak Tomasz Gross, którego życiową pasją jest polakożerstwo. W Wikipedii o matce swojej nic nie pisze, bo pewnie urodził go ojciec? Jeśli zaś miało by się okazać, że matką jego była Polka, to on jest goj i chce się podlizać tym aszkenazyjczykom, żeby uznali go za swojego. Tak czy siak, tu nie o badania chodzi, lecz o stwierdzenie, że wszyscy Polacy to mordercy i nie potrzeba ich uważać za ludzi. Jest mi bardzo przykro, że parch używa nazwiska takiego jak śp. moja matka chrzestna Jadwiga Grabowska z Czaplickich, i przez to unurzał je w błocie. W końcu po półwieczu komuny nam Polakom prócz nazwisk i pamięci o przodkach nic nie pozostało.