Jan Grabiec: Polacy będą musieli oddać to, co dostali za PiS

Sariel 2.7.19 10:44

Jprdl, wy chyba kompletnie nie zrozumieliście co on powiedział. A nagłówek manipulacyjny jak zwykle



To, że Polacy "Będą musieli zwrócić to, co dostali za PiS" oznacza, że państwo będzie zmuszone chociażby podnieść podatki po to, aby utrzymać finanse państwa w stanie, który nie zagraża funkcjonowaniu tego państwa.



NIKT nie mówi, że Polacy będą musieli bezpośrednio oddać pieniądze, które już dostali, nie manipulujcie



Natomiast prawda jest taka, że jeśli chcecie mieć socjale typu 500+, to państwo musi mieć z czego te pieniądze brać. A bierze je z rosnących podatków