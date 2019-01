Jan Dziedziczak: Komisja Europejska nie słucha głosu ludu!

"Ostatnie lata, zwłaszcza obecna kadencja Komisji Europejskiej, to czas absolutnego odcięcia się od vox populi, od tego, czego chcą ludzie. Skandaliczne były słowa jednego z ważnych przedstawicieli wspomnianej instytucji, który stwierdził, że martwi go to, iż niektóre kraje zbyt tkliwie wsłuchują się w głos swoich społeczeństw. Wiele mówi to o kondycji Komisji" - wskazał przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości.