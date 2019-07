Jan Dziedziczak: Bez głosów PiS, von der Leyen nie miałaby najmniejszych szans. Będzie doskonale o tym pamiętać

„ Szefowa KE podkreśliła, że trzeba zmienić dotychczasową politykę migracyjną i to jest bardzo ważne, bo ona mówi o walce z nielegalną migracją, o uszczelnieniu granic, częściowo polepszeniu losów migrantów, natomiast to Polski nie dotyczy, dlatego że w Polsce nie ma nielegalnych migrantów. Jest bardzo dużo ludzi z terenów objętych wojnami – mam na myśli Ukraińców – ale to są migranci, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy i nie ma tego typu problemów, jak choćby z islamem”.