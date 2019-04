Jan Bodakowski: Spowiedź. Skorzystaj, dopóki lewacy jej nie zakażą

Maciek Arczyński 19.4.19 12:17

A z czego tu się teraz spowiadać skoro "nikt nie może zostać potępiony na zawsze, bo to nie jest logika Ewangelii!" (AL 297)? No bo przecież "trzeba przede wszystkim powiedzieć, że miłosierdzie jest pełnią sprawiedliwości" (AL 311).



No, Panie Bodakowski, przecież "papież Franciszek" najpiękniejszy jest... i jak mówi, że nikt nie będzie potępiony na zawsze to mówi. Zwłaszcza ci co oddalają swoje żony i biorą inne.