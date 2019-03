Jan Bodakowski: Skąd Rafał Trzaskowski wziął 200 tys. homoseksualistów w Warszawie?

Tak dobrani respondenci sprawili, że dane zebrane przez Kinseya nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi preferencjami seksualnymi Amerykanów. Oczywiście lewicy to absolutnie nie przeszkadza i do dziś bzdury z raportu Kinseya wykorzystuje w swojej propagandzie politycznej.

Pamiętając, że homo deklaracja odwołuje się do wytycznych WHO, które zakładają, że dorośli wychowawcy mają uczyć onanizmu dzieci od zera do lat czterech (a nie jak błędnie podaje się dzieci w wieku 4 lat), warto pamiętać, że to Kinsey głosił, że dzieci od urodzenia chcą być aktywne seksualnie.

Zgodnie ze wskazaniami Kinseya w USA wprowadzono rozwody bez orzekania o winie, aborcje, legalizacje sodomii i prostytucji, co doprowadziło do rozbicia instytucji rodziny, epidemii samotnego macierzyństwa, problemu ze wzrostem zachorowań na choroby weneryczne i zaburzenia psychiczne.

Na łamach miesięcznika „Egzorcysta” (w numerze z marca 2016) Grzegorza Górnego opisał jak homoseksualista Alfred Kinsey w czasie swoich eksperymentów dopuszczał do molestowania i gwałcenia dzieci (od niemowlaków w wieku od 2 miesięcy do młodzieży lat 15) przez pedofilów. Alfred Kinsey jako orgazm u poddawanych eksperymentom niemowlaków opisywał: drgawki, jęczenie, płacz, ból, przerażenie i utratę przytomności. Tezy o potrzebach seksualnych dzieci Alfred Kinsey oparł na relacjach pedofilów. Te patologiczne eksperymenty były nagrywane. Alfred Kinsey robił to za wiedzą i akceptacją swoich sponsorów. Do dziś seksuolodzy odwołują się do badań Alfreda Kinseya.