Rosja od wieków prowadzi wrogą politykę imperialną wobec Polski. Dziś, kiedy Putin u siebie dba o moralność, wspierając cerkiew, to w Polsce rosyjska propaganda kierowana do Polaków wspiera wszelkie lewicowe działania destrukcyjne, których konsekwencją jest rozpad wszelkich wspólnot w Polsce, demoralizacja Polaków, osłabienie narodu i państwa. Podobnie w czasach ZSRR Rosjanie wspierali wszelkie patologie na zachodzie. W polityce Moskwy nic się nie zmienia.

Rosyjska propaganda dla Polaków z satysfakcją donosi, że „jeżeli ktoś twierdzi, że w Polsce nic się nie zmienia w kwestii ukrywania pedofilii w kościele, to nie ma racji. Od premiery filmu „Kler" zmieniło się wiele, a to zaledwie kilka miesięcy”.

Według rosyjskiej propagandy dla Polaków „polskim hierarchom można zarzucić, że w większości nie wychodzą poza zaprzeczenia i odcinanie się od winnych”. Równocześnie rosyjski portal dla Polaków wykorzystuje sprawę pomnika księdza Jankowskiego (który podpadł, jak widać nie tylko bliskim sercu Moskwy Żydom i filosemitom swoją szczerością o stosunku Żydów do Polaków, ale i Rosjanom) do kreowania na bohaterów Aleksandry Dudkiewicz i gdańskich radnych.

Swojego zadowolenia, rosyjski portal dla Polaków, nie kryje z tego, że „Klub Inteligencji Katolickiej oraz Laboratorium „Więzi" we współpracy z kilkoma chrześcijańskimi fundacjami uruchomiły telefon zaufania dla ofiar w ramach akcji „skrzywdzeni przez kościół". [...] Zadzwonić [...] też każdy, kto zwątpił w sens przynależności do wspólnoty kościoła”.

Komentując doniesienia rosyjskiego portalu dla Polaków, można stwierdzić, że doskonale ukazują one, których ośrodków w Polsce działalność, jest szczególnie bliska Moskwie. Nie da się ukryć, że osób zainteresowanych tematyką walki z katolicyzmem, sympatie Moskwy absolutnie nie dziwią.

Zdaniem rosyjskiego portalu dla Polaka raport o rzekomej pedofilii w polskim Kościele, co go Agata Diduszko-Zyglewska i Joanna Scheuring-Wielgus sprezentowały Franciszkowi „z pewnością stanowi punkt przełomowy: już nikt chyba nie odważy się powiedzieć, że problem jest wyssany z palca, albo dotyczy kościelnego marginesu”.

Rosyjski portal dla Polaków przywołuje też sondaż dla Oko.press, który „pokazał niezbicie, że […] aż 32 procent było gotowych przyznać, że Jan Paweł II także ponosi odpowiedzialność za ukrywanie molestowania seksualnego i chronienie sprawców. To wynik wręcz historyczny, jeszcze kilka lat temu byłby nie do pomyślenia. Zwłaszcza że — jak podaje redakcja Oka — „na współodpowiedzialność papieża Polaka wskazało 15 proc wyborców PiS”.

Według rosyjskiego portalu dla Polaków „Polska dojrzewa powoli do przyjęcia smutnej prawdy o tym, że praktyki pedofilskie to nie tylko problem marginalnej patologicznej grupy, ale realne zagrożenie dla naszych dzieci. Świadomość zmienia się wolno, ale jednak trwale. To perspektywa, która napawa optymizmem”.