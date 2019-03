Jan Bodakowski: Rosja w Polsce wspiera LGBT i walkę z Kościołem

Rosyjska propaganda dla Polaków non stop stręczy nam różne lewicowe patologie. Nie ma to znaczenia dla rosyjskich pudeł rezonansowych, występujących w ramach swojej legendy operacyjnej pod fałszywymi flagami konserwatyzmu czy nacjonalizmu. Rosyjscy propagandziści wbrew faktom kreują Rosję na bastion chrześcijaństwa.



A fakty są takie, że rosyjski portal dla Polaków broni Jerzego Urbana. Na łamach Sputnika ukazał się artykuł „Skazany za Jezusa” autorstwa Weroniki Książek. Zdaniem rosyjskiej propagandy wyrok na Urbana, za publikacje karykatury Jezusa, to atak na wolną prasę. Jak informuje sputnik „jeśli ten wyrok się utrzyma, moja gazeta padnie”.



Według rosyjskiej propagandy dla Polaków „Jerzy Urban padł ofiarą nadgorliwości sędziego pierwszej instancji. Sędzia Rafał Stępak, o którym chodzą słuchy, że ma wybitnie antykomunistyczne poglądy, wydał orzeczenie trzy razy surowsze, niż domagał się tego oskarżyciel. W efekcie z art. 196 Kodeksu karnego zapadł w sprawie Jerzego Urbana najsurowszy wyrok w historii Polski: dziennikarz i były rzecznik rządu ma zapłacić 120 tys. złotych grzywny oraz 30 tys. złotych kosztów sądowych”. Ma to być jeden z dowodów na rzekomą stronniczość sądu, a celem ma być zlikwidowanie tygodnika „Nie”.



Dla tygodnika „Nie” „takie wyroki, jak ten zamykają gębę tym, którym nie podoba się to, co Kościół robi i głosi. Ateizm jest dozwolony w Polsce, ale w istocie jest niedozwolony”..



Według informacji Sputnika Urbana wspiera Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej też nas wsparło. Według rosyjskiej propagandy dla Polaków „sprawa Urbana już teraz jest precedensowa w kontekście wolności prasy do krytyki Kościoła, zwłaszcza w dobie ujawniania pedofilskich skandali na całym świecie”.



Ze Sputnika można się też dowiedzieć, że „Polacy nie chcą katechezy w szkole”. Rosyjska propaganda dla Polaków głosi, że „większość Polaków uważa, że lekcje religii powinny odbywać się w parafii, a nie w szkołach” — „ponad połowa respondentów (52%) jest za tym, by religii nauczano w parafii. Druga część ankietowanych zaś nie chce zmian i jest za pozostawieniem katechez w szkole (43,5 %)”.



Z artykułu można się dowiedzieć, że „większość zwolenników PiS i Kukiz'15 apeluje za pozostawieniem lekcji religii w szkole. Wyborcy PO odwrotnie — wolą, żeby religii uczono przy parafii (74%)”, „mieszkańcy wsi chcą, aby nauka religii odbywała się w szkołach, mieszkańcy miast uważają wręcz przeciwnie”,



Artykuły publikowane na łamach rosyjskiego portalu dla Polaków wskazują, że Rosja, która u siebie nie toleruje propagandy homoseksualnej i wspiera cerkiew, w Polsce wspiera gejowską demoralizację i walkę z Kościołem. Jasno to pokazuje, że Rosja nie jest obrońca chrześcijaństwa, tylko prowadzi agresywną imperialną politykę, siebie samą wzmacnia, wspierając religie, a sąsiednie kraje osłabia, wspierają demoralizacje i ateizm.