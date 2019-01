Jan Bodakowski: Rosja to nie ostoja tradycji - to kraj rzeźników dzieci

Na zachodzie i w Polsce wielu prawicowców postrzega Rosję jako ostoję konserwatyzmu. Jest to niewątpliwy sukces rosyjskiej propagandy kierowanej do konserwatystów na zachodzie i w Polsce. Jest to też przejaw bezbrzeżnej ignorancji tych środowisk, które zaślepione problemami we własnych krajach, nie są wstanie dostrzec rzeczywistości Rosji, która nic wspólnego z chrześcijańskim konserwatyzmem nie ma.

W rosyjskim portalu dla Polaków Sputnik w zeszłym roku ukazał się artykuł „Aborcja w Rosji: na co pozwala prawo” z którego wynika, że w „Rosji aborcja jest dozwolona i wchodzi do obowiązkowego programu ubezpieczeń medycznych”, a Władimir Putin jest przeciwnikiem wprowadzania zakazu aborcji wbrew opinii Rosjan (argumentując zagrożeniem dla zdrowia ze strony nielegalnych aborcji).

Jak informuje rosyjska minister zdrowia Weronika Skworcowa rosyjskie „Ministerstwo Zdrowia bardzo ostrożnie podchodzi do tego tematu. Środki, które można byłoby uwolnić z Funduszu Obowiązkowych Ubezpieczeń Medycznych w przypadku wykreślenia aborcji, są niewielkie. Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że takie ograniczenia doprowadzą do dyskryminacji, bo dostęp do aborcji będą miały tylko kobiety lepiej poinformowane i z pieniędzmi".

Obecnie w Rosji usługa zabicia dziecka nienarodzonego jest świadczona „zarówno przez państwo, jak i prywatne placówki. Średni koszt takiego zabiegu zależy od sposobu przerwania ciąży. Aktualnie w Rosji stosowane są trzy metody: leki wczesnoporonne — do 6 tygodni, aspiracja próżniowa — do 3 tygodni i łyżeczkowanie — do 12 tygodni. W Rosji co roku przeprowadza się około miliona aborcji lub 30 aborcji na 1000 kobiet w wieku rozrodczym (statystyka obejmuje tylko zabiegi wykonane w państwowych klinikach)”.

Przeciwko aborcji jest tylko 26% Rosjan, 38% dopuszcza aborcję w niektórych przypadkach, a 28% Rosjan jest za aborcją bez ograniczeń. Jak informuje Sputnik „Związek Radziecki był pierwszym państwem, w którym zalegalizowano aborcję. Miało to miejsce w 1920 roku na fali reform. W latach 1936-1956 obowiązywał ustawowy zakaz przerywania ciąży, dzięki któremu wzrosła na jakiś czas liczba urodzeń — dopóki gabinety lekarskie specjalizujące się w tym temacie nie zeszły do podziemia”.

Według informacji z rosyjskiego portalu dla Polaków „obowiązujące obecnie rosyjskie ustawodawstwo należy do najbardziej liberalnych. Dziś przerwanie ciąży w Rosji jest dozwolone przez prawo i opłacane z budżetu państwa w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Aborcję przeprowadza się do 12. tygodnia ciąży na prośbę kobiety, albo do 22. tygodnia, jeśli wystąpią ku temu wskazania natury socjalnej (np. kobieta zaszła w ciążę w wyniku gwałtu). Natomiast wskazania medyczne pozwalają na przeprowadzenie zabiegu w dowolnym okresie rozwoju płodu”.

Na Sputniku można też znaleźć przepisy ustawy federalnej z 21 listopada 2011 roku 323-F3 (zmieniona w dniu 07.03.2018) „O podstawach ochrony zdrowia obywateli w Federacji Rosyjskiej" zgodnie z którymi artykuł 56. Sztuczne przerwanie ciąży głosi, że:

„1. Każda kobieta samodzielnie decyduje o macierzyństwie. Sztuczne przerwanie ciąży jest przeprowadzane na wniosek kobiety, jeśli wyda ona świadomą dobrowolną zgodę.

2. Aborcja na wniosek kobiety przeprowadzana jest przed upływem 12. tygodnia ciąży.

3. Aborcja jest przeprowadzana:

1) nie wcześniej niż 48 godzin od momentu złożenia przez kobietę wniosku w placówce medycznej o przerwanie ciąży;

a) między 4. a 7. tygodniem ciąży

b) między 11. a 12. tygodniem ciąży, ale nie później niż do końca dwunastego tygodnia ciąży;

2) nie wcześniej niż siedem dni od dnia złożenia przez kobietę wniosku do placówki medycznej o przerwanie ciąży między 8. a 10. tygodniem.

4. Przerwanie ciąży przy wskazaniach socjalnych odbywa się przed upływem 22. tygodni ciąży, a w przypadku wskazań natury medycznej — niezależnie od stadium rozwoju płodu.

5. Wskazania socjalne do przeprowadzenia aborcji określa rząd Federacji Rosyjskiej.

6. Lista wskazań medycznych do przerwania ciąży jest określana przez uprawniony federalny organ wykonawczy.

7. Przerwanie ciąży w przypadku osoby pełnoletniej, która została ubezwłasnowolniona w myśl obowiązujących przepisów, jeśli ze względu na swój stan nie jest w stanie wyrazić swojej woli, jest możliwe na mocy orzeczenia sądowego, wydanego na wniosek jej opiekuna prawnego przy udziale osoby pełnoletniej, będącej ubezwłasnowolnioną.

8. Bezprawne przeprowadzenie aborcji pociąga za sobą odpowiedzialność administracyjną lub karną określoną przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej”.

Jan Bodakowski