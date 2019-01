Jan Bodakowski: Pornografia to narzędzie lewicy służące niszczeniu cywilizacji chrześcijańskiej

Lewica postuluje zniesienie wszelkich ograniczeń w dostępie do pornografii i neguje jej destruktywny wpływ na psychikę. Jest to nie tylko przejaw klasycznej lewicowej zbrodniczej nieodpowiedzialności, ale i świadome działanie lewicy mające na celu demoralizacje ludzi by byli słabi i nie przeciwstawiali się totalitarnym dążeniom lewicy.

Powszechny dostęp do pornografii, w tym i dla dzieci, pozwala na dostęp do wszelkich treści, w tym i pornografii pedofilskiej, zoofilskiej czy kierowanej do sadystów. Już kilka lat temu (a sytuacja pogarsza się z dnia na dzień) 12% stron internetowych zawierało treści pornograficzne, 25% wszystkich zapytań dotyczyło pornografii, z treści pornograficznych korzystało 40% użytkowników. Już kilka lat temu pornografia w 25% ścigana była za pośrednictwem telefonów, rozwijała się pornografia pedofilska, i 1/3 użytkowników pornografii była kobietami (według badań sprzed kilku lat w USA ponad 40% kobiet korzystało z materiałów pornograficznych z Internetu). Dodatkowo konsumenci są non stop atakowani treściami erotycznymi przez pop kulturę, media i reklamy.

Wbrew kłamstwom lewicy można skutecznie chronić dzieci przed treściami pornograficznymi. Wystarczy by sejm w ustawie wprowadził przepisy zakazujące dostępu do pornograficznych stron za pośrednictwem ogólnodostępnego Wi Fi oraz wprowadził wymóg by dorośli klienci firm dostarczających internet decydowali czy chcą mieć dostęp do wszelkich treści czy ze względu na posiadane dzieci dostawca internetu automatycznie blokuje dostęp do stron porno (oczywiści sejm tego nie robi bo interesy międzynarodowych korporacji są ważniejsze od dobra społecznego). Wyszukanie treści porno przez programy komputerowe nie stanowi problemu, listę stron z treściami porno może na bieżąco aktualizowane przez np. Ministerstwo Cyfryzacji (które jednocześnie mogło by w trybie administracyjnym przyjmować zażalenia administratorów stron na umieszczenie na takiej liście, by nie dopuścić do cenzury politycznej – którą i tak realizują międzynarodowe korporacje osuwające treści politycznie nie poprawne i sprzeczne z interesem ekonomicznym swoich reklamodawców).