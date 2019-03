Jan Bodakowski: ,,Polskie'' sądy, czyli dlaczego Urban nie obraża?

AntyPiS jakoś nie protestuje, a wręcz zdaje się solidaryzować, z wyrokami sądów w naszym kraju, które uznały, że Urban nie obraża uczuć religijnych katolików, i, że można odbierać prawa obywatelskie narodowcom. Moim zdaniem, to pokazuje jak idee równości wobec prawa, praw obywatelskich i demokracji są obce środowiskom antyPiS, które zdają się uważać, że demokracja polega na tym, że to one rządzą (i wola wyborców nie ma znaczenia) i, że wolność słowa polega na tym, że tylko one mają prawo udziału w debacie publicznej (a z tej debaty są wykluczeni ich przeciwnicy ideowi).

Jak przypomina lewicowy portal, zablokowany marsz ONR odbył się „29 kwietnia 2017 roku. Narodowcy przeszli wtedy Nowym Światem i Krakowskim Przedmieście, by uczcić 83. rocznicę powstania ONR”. Według lewicowego portalu „legalny marsz miał być pokazem siły spadkobierców i kontynuatorów tradycji przedwojennego, faszystowskiego ONR”. Świadczyć miało o tym to, że <<członkowie obecnego ONR i ich sympatycy nieśli flagi ruchu i skandowali m.in.: „Polska dla Polaków”, „Śmierć wrogom ojczyzny”, „Idą biali wojownicy, narodowcy, katolicy”, „Płaczą Niemcy, płacze Francja, tak się kończy tolerancja”, „A na drzewach, zamiast liści będą wisieć komuniści”, „Znajdzie się kij na lewacki ryj”>>.

Komentując artykuł w lewicowym portalu, warto zwrócić uwagę, na sformułowania o „zwykłych mieszkańcach” blokujących marsz ONR (brzmi to niewątpliwie lepiej niż napisanie, że młodych polskich patriotów zaatakowali działacze skrajnej lewicy często nieukrywający swojej sympatii dla komunizmu) oraz sformułowanie o rzekomej brutalności policji (dość komiczne zważywszy, że policja nie zatrzymała osób odbierających prawa do demonstrowania narodowcom, tylko przeniosła je na chodnik).

Równość wobec prawa, zakaz dyskryminacji z powodu przekonań politycznych, prawo do wolności słowa i zgromadzeń, wszystko to gwarantuje, również i narodowcom, polska Konstytucja, wszelkie kodeksy i ustawy, prawodawstwo europejskie. Jednak jak wynika z orzeczeń sądów, środowiska lewicowe mają prawo odbierać prawo do wolności słowa i zgromadzeń polskim patriotom. Nie da się ukryć, że jest zła prognoza na przyszłość. Kiedy dziś pozbawia się praw obywatelskich narodowców, to można się spodziewać, że w przyszłości będzie się odbierać prawa obywatelskie i innym grupom społecznym – katolikom i rodzicom, którym nie podoba się ideologia gender czy dyskryminacja wierzących. Globalne korporacje zadbają też pewnie by odebrać prawa do strajków wyzyskiwanym przez siebie pracownikom czy ofiarom zanieczyszczenia środowiska. Szkoda, że akceptacja dla dyskryminacji, marginalizacji i odbierania praw obywatelskich, ma miejsce w Polsce pod sztandarami obrony Konstytucji i demokracji.