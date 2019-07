Jan Bodakowski: Nienawiść lewicy do nienarodzonych dzieci nie zna granic!

Psychopatyczna nienawiść lewicy do nienarodzonych dzieci nie zna granic. W ostaniach dniach lewicowców do maniakalnej pasji doprowadziła akcja bilbordowa CitizenGO „Człowiek od początku!”. CitizenGO to międzynarodowa obywatelska inicjatywa wykorzystująca, między innymi internet, do apelowania do polityków by realnie chronili między innymi prawa obywatelskie dzieci nienarodzonych.

W swojej najnowszej kampanii, która wywołała szał nienawiści u lewicy, za pośrednictwem plakatów organizacja nawołuje do wspierania kobiet w ciąży, które właśnie z powodu braku wsparcia decydują się na zabicie swojego dziecka. Dziś Polska jest „krajem o bardzo ograniczonym dostępie do jakiejkolwiek pomocy dla kobiet w tzw. nieplanowanej ciąży”. Nie ma w naszym kraju wystarczającej pomocy dla kobiet, „które chcą, mimo braku akceptacji otoczenia, urodzić i wychować mające się narodzić dziecko lub zaraz po porodzie oddać je do adopcji”.

Dzieje się tak, pomimo że „każda kobieta i jej dziecko (niezależnie od fazy jego rozwoju prenatalnego) jest człowiekiem takim jak każdy z nas i ma prawo do pomocy i bycia traktowanym z godnością, która przysługuje każdemu człowiekowi. Każda kobieta w ciąży ma także prawo pokochać swoje dziecko od początku, nawet jeśli na drodze do jego narodzin czuje się osamotniona lub jej najbliższe otoczenie nie akceptuje jej wyboru”.

Zdaniem CitizenGO „potrzebujemy w Polsce działań systemowych na rzecz stworzenia sieci pomocy kobietom w takich przypadkach, by podstawowym, legalnym wyborem” było urodzenie dziecka, a nie jego zabicie.

Taka wspaniała kampania społeczna spotkała się nienawiścią lewicy. Ze strony głównej lewicowego portalu „Na temat” czytelnicy są przekierowani na portal dla rodziców „Mamadu” do artykułu „Imiona dzieci, obrączka i zdjęcie USG. Awantura o plakaty antyaborcyjne w polskich miastach” autorstwa Katarzyny Chudzik.

Z artykułu czytelnicy dowiedzą się, że w ramach akcji CitizenGO „w miastach i miasteczkach pojawiło się ostatnio 200 plakatów, na których prezentowany jest brzuch ciężarnej. Przyszła matka na palcu nosi obrączkę, a w ręku dzierży zdjęcie USG. Na jej skórze powypisywane są rozmaite (w domyśle: dziecięce) imiona, nad których nadaniem prawdopodobnie zastanawia się kobieta. – To może być twoja historia. Pokochaj od początku – głosi hasło reklamowe kampanii”.

Według publicystki lewicowego portalu dla rodziców „kobieta ma prawo od początku kochać płód, chronić go i uznawać za cud. Prawo nie jest jednak tożsame z obowiązkiem. Plakaty zachęcające kobiety do miłości (?) w żaden sposób nie wpłyną na przyszłe matki, które płód już kochają. Nie zachęcą też do uczucia tych, które w swoim życiu nie widzą miejsca dla dziecka. Takie osoby wyłącznie dodatkowo stygmatyzuje”. Czyli zdaniem lewicy kampania CitizenGO nie ma sensu, szkaluje kobiety, które nie chcą swojego dziecka, krzywdzi je poprzez wpędzanie je w poczucie winy, szczuje ludzi na kobiety niechcące swoich dzieci.

Zdaniem publicystki lewicowego portalu dla rodziców możliwość mordowania nienarodzonych dzieci zwana przez lewice prawem „wyboru i decydowania o swoim ciele powinno być w Polsce” rozumiana „jako podstawowe prawo człowieka”. Lewicowa publicystka uważa, że „większość organizacji "pro life" skupia się wyłącznie na zablokowaniu możliwości aborcji, ale nie bardzo przejmuje się losem dzieci już narodzonych”. Zapewne lewica wypominałaby przeciwnikom mordowania Polaków, Cyganów i Żydów przez niemieckich nazistów, że skupiają się na sprzeciwianiu się ludobójstwu, zamiast interesować się późniejszym losem tych niezamordowanych Polaków, Cyganów i Żydów.

Autorka tekstu na lewicowym portalu dla rodziców uważa, że przeciwnicy aborcji piętnują osoby, „które ciążę usuwają i zadaje dodatkowy ból tym, które ją na wczesnym etapie straciły”. Warto wskazać na dwie sprawy w proaborcyjnej narracji po pierwsze, od czapy wkleja ona do sprawy aborcji los kobiet, które poroniły. Po drugie matki, kobiety, które tracą ciążę, nazywa osobami, to bardzo gender, bo jak genderyści nauczają płeć to kwestia kulturowa, a nie biologiczna i poronić może nie tylko kobieta, ale facet czujący się kobietą.

Akcja CitizenGO spotkała się ze sprzeciwem „100 organizacji skupionych w Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem”. Zwolennicy aborcji wydali „oficjalne stanowisko, uznając plakaty za "niemerytoryczną i niemoralną próbę manipulacji emocjami społecznymi i wywieranie nieetycznej presji na osoby w ciąży"”. W bełkotliwym oświadczeniu można przeczytać, że „taki przekaz oddziela fizjologiczny proces, którym jest ciąża, od jego podmiotu: osoby, która w tej ciąży jest” i jest próbą „uprzedmiotowienia kobiet, które autorzy kampanii sprowadzają do roli ubezwłasnowolnionych i niemających prawa głosu właścicielek narządów. A tym – autorzy zdają się w nacechowany ideologicznie sposób nadawać osobną tożsamość i podmiotowość”. Czyli zdaniem lewicy obrońcy życia nienarodzonych dzieci „tożsamość i podmiotowość” nadają macicom kobiet w ciąży, a nie nienarodzonym dzieciom (które narządami kobiety nie są, nie są częścią ich ciał, mają całkowicie odmienny i indywidualny kod DNA).

W artykule na lewicowym portalu dla rodziców można znaleźć także takie lewicowe brednie jak przeświadczenie autorki „większość ciąż – również chcianych – w sposób naturalny kończy się poronieniem”. W rzeczywistości poronienia stanowią 10% ciąż.

---------------------------------

Jan Bodakowski