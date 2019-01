Jan Bodakowski: Lewica szuka pretekstu do likwidacji wolności słowa

Maria Błaszczyk 15.1.19 9:20

Ciekawe...

Wolność słowa pozwala na antysemickie gnioty przeciwko Owsiakowi emitowane w publicznej telewizji. Pozwala naczelnikowi państwa na nazywanie komunistami i złodziejami parudziesięciu tysięcy ludzi, którzy wyszli na ulicę, bo im sie jakaś decyzja polityczna rządzących nie spodobała. Pozwala na spoty, które "identycznie jak niemieccy naziści" przed wyborami szczują. tylko zamiast na Żydow, to na uchodźców i imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Pozwala na obrzucanie Marszów równości zgniłym jedzeniem i grożenie, czym to Prawdziwi Patrioci™ będą nas bić.

A gdy jakiś przeciwnik polityczny zostaje (co prawda jakimś innym narzędziem, może z powodu nieporęczności sierpów i młotów) zabity, pan redaktor staje w obronie tego języka...

Serio, to jest ten moment, by bronić prawa do odczłowieczania innych i wzywania do przemocy wobec nich?

(ja wiem, obie strony maja swoje za uszami; ale do eskalacji tego zjawiska doszło za tej władzy, co widzieliśmy wczoraj, gdy pani poseł Pawłowicz oskarżyła Jurka Owsiaka o spowodowanie śmierci pana prezydenta Adamowicza).