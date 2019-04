Jan Bodakowski: Lewica komentuje spór PiS i Konfederacji o Just Act 447

Konflikty między polskimi patriotami zawsze cieszą środowiska wrogie polskiemu patriotyzmowi. Tak jest i w wypadku konfliktu PiS z Konfederacją, który opisała na kierowanym do groteskowej opozycji portalu „Oko press” w artykule „Żydzi i USA największymi wrogami dla polskich radykałów. Antyamerykańska narracja problemem PiS” Anna Mierzyńska. Zapewne informacje zawarte w tekście, które powinny ostudzić obawy środowisk lewicowych wobec PiS (idiotyczne oskarżenia Kaczyńskiego o sojusz z Putinem, czy PiS o antysemityzm), nie zdołają się przebić przez chorą nienawiść antyPiSu do partii Kaczyńskiego, obsesje antykaczyzmu, która jest ślepa na realia i opętana lewicowymi zabobonami.

Zdaniem lewicowego portalu „Konfederacja (...) prowadzi kampanię unijną opartą o postulaty antyamerykańskie i antysemickie jednocześnie. (...) Chodzi o słynną ustawę 447, którą narodowcy straszą Polaków twierdząc, że Polska będzie musiała zapłacić Żydom 300 milionów dolarów, a wszystkiemu winny jest amerykański Kongres”.

Według lewicowego portalu choć poparcie dla Konfederacji nie jest duże może ona zdobyć do pięciu mandatów, ważniejsze jest jednak to, że PiS zależy na głosach, które może PiS odebrać Konfederacja. Utrata kilku procent głosów na rzecz Konfederacje może PiS kosztować przegraną w wyborach do euro parlamentu z Koalicją Europejską. W opinii lewicowego portalu „PiS musi dziś walczyć o każde środowisko, także o radykalną prawicę. Robi to na kilka sposobów. Czasem przejmuje hasła narodowców i wpisuje je do swojego programu (jak choćby walka z „homolobby”)”.

Lewicowy portal wyjaśnia swoim czytelnikom, że osią soporu między PiS a Konfederacją jest amerykańska ustawa JUST Act ,która nakazuje dyplomacji USA monitorowanie realizacji roszczeń żydowskich. Jak przypomina lewicowy portal w samej ustawie nie ma przewidzianych żadnych sankcji dla Polski ani dla innych 45 państw których ta ustawa dotyczy.

Jak przypomina lewicowy portal „Polska rzeczywiście sprawy mienia, także bezspadkowego (czyli takiego, którego właściciele ani ich bliscy nie przeżyli wojny), do tej pory nie uregulowała wiążącym aktem prawnym. Część uregulowań miała pojawić się w tzw. dużej ustawie reprywatyzacyjnej, ale tą PiS na razie nie zamierza się specjalnie zajmować”.

Według lewicowego portalu „kiedy w USA podjęto temat restytucji, pojawiły się różne wyceny mienia przejętego po wojnie oraz kosztów rekompensat. Rekompensaty ze strony naszego państwa miałyby wynosić od ok. 15 miliardów złotych aż do 300 miliardów dolarów”. 300.000.000.000 dolarów od Polski domaga się Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego.

Zdaniem lewicowego portalu Konfederacja zajmuje się 447 bo jest środowiskiem antysemickim, ma dzięki amerykańskiej ustawie okazje do atakowania PiS (musi się odróżniać od PiS by przetrwać). Prym w antysemickiej narracji według lewicowego portalu mają dzierżyć: organizatorzy Marszu Niepodległości, Stanisław Michalkiewicz (który ujawnił tajną notatkę o rozmowach PiS z USA o realizacji roszczeń żydowskich), portal Najwyższy Czas, Grzegorz Braun. Akcje ma wspierać portal kresy.pl, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Wrealu24.pl Marcina Roli.

Działalność Konfederacji, w opinii lewicowego portalu, zmusiła Mateusza Morawieckiego do zadeklarowania podczas spotkania z Polonią „iż Polska nie będzie nikomu płacić żadnych roszczeń”, oraz wiceministra sprawiedliwości (i kandydat do PE z listy PiS) Patryka Jakiego, oraz wiceministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęka do podobnych deklaracji.

Z zagrożeniem ze strony Konfederacji, ma zdaniem lewicowego portalu, walczyć szef „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz, który uznał protesty amerykańskiej Polonii przeciw ustawie 447 za wrogą działalność. Tomasz Sakiewicz w swoim tygodniku opublikował też artykuł „Narodowcy w służbie lewactwa” w którym oskarżył Konfederacje, że chce doprowadzić do klęski wyborczej PiS i Donalda Trumpa (Konfederacja ma skłócać Polaków i Żydów z USA dzięki którym Trump wygrał). Zdaniem Tomasza Sakiewicza narodowcy z Konfederacji to pseudonarodowcy i postmoczarowcy odwołujący się do do komunistyczno-narodowej ideologii Mieczysława Moczara”. Tomasz Sakiewicz w znalazł wśród twórców Konfederacji „resortowe dzieci, które chcą zmienić wektory naszej polityki bezpieczeństwa”.

W opinii lewicowego portalu „działania Konfederacji (...) Utrudniają PiS-owi realizowanie polityki zagranicznej, w której głównym sojusznikiem Polski są Stany Zjednoczone (a nie UE), co wymusza utrzymywanie pozytywnych relacji także z Izraelem i diasporami żydowskimi w USA”.

Lewicowy portal uważa narracja Konfederacji „jest też bardzo korzystna dla Rosji, dla której Polska w bliskim sojuszu z USA to jeden z gorszych scenariuszy”, i wskazuje, że „z Konfederacji startują w wyborach znani działacze środowisk „kresowych” w Polsce: Andrzej Zapałowski i Włodzimierz Osadczy, eksperci rosyjskiego Sputnika Polska i prorosyjskiego portalu kresy.pl”.

Jan Bodakowski