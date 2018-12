Jan Bodakowski: Jak Marcin Luter Biblię fałszował

Dla Marcina Lutra rzekomym źródłem wiary była tylko Biblia, równocześnie Luter ignorował w Biblii to co było sprzeczne z jego herezjami, a przede wszystkim to, że Biblia nigdzie nie głosi zasady, że tylko Biblia ma być źródłem wiary. Wbrew naukom Lutra, Biblia nie może być jedynym źródłem wiary, bo biblijne teksty są tak wieloznaczne, że można je sprzecznie interpretować. Wbrew herezjom Lutra, urząd nauczycielski Kościoła katolickiego pozwala, poprzez narzucanie jednej obowiązującej interpretacji Pisma Świętego, zachować jedność wspólnoty chrześcijańskiej i uniknięcie nieustannych podziałów.

Wbrew kłamstwom środowisk antykatolickich teksty Biblii przed Lutrem były powszechnie dostępne przed ''tłumaczeniem'' Biblii dokonanym przez Lutra - Luter nie był pierwszym tłumaczem Biblii na Niemiecki. Przed Lutrem w Niemczech było dostępne 20 tłumaczeń na Niemiecki Nowego Testamentu i 17 tłumaczeń na Niemiecki całej Biblii. Tłumaczenie Lutra nie było więc niczym nowym, dodatkowo zawierało 1000 błędów, w oczach Niemców było to jednak atrakcyjne tłumaczenie bo teksty były jednoznaczne i przystępne. W swoim tłumaczeniu Luter fałszował niektóre biblijne teksty i zmieniał ich ułożenie. Luter na podstawie swojego subiektywnego osądu zmienił tekst Biblii, i zdecydował co jest jego zdaniem prawdziwe a co nie w Biblii, i to co mu się nie podobało z Pisma Świętego wyrzucił.