Jan Bodakowski: Groteskową opozycję boli pamięć TVP o żydowskim pochodzeniu oprawców z bezpieki

Nie dziwią więc histeryczne reakcje mediów kierowanych do sympatyków antyPiS na informacje o żydowskim pochodzeniu oprawców z bezpieki przedstawione w TVP.

W opinii Piotra Osęki „według różnych szacunków w całym aparacie bezpieczeństwa – do czasu czystki w 1956 rok – było ich kilkuset; najwięcej na stanowiskach kierowniczych w MBP, gdzie stanowili trzecią część zatrudnionych. Jeśli w rachunkach uwzględnimy jeszcze pozostałe ministerstwa i urzędy centralne, doliczymy się zapewne kilku tysięcy. To statystyczna nadreprezentacja, ale jednocześnie zaledwie procent, może dwa ówczesnej społeczności żydowskiej w Polsce”.

Według Piotra Osęki nadreprezentacja Żydów w bezpiece i władzach komunistycznych wynika z tego, że „w szeregach partii i organizacji komunistycznych działających na terenie II Rzeczypospolitej również było nieproporcjonalnie wielu działaczy wywodzących się z domów żydowskich – chociaż stanowili mniej niż promil ówczesnej populacji polskich Żydów. Wybuch wojny doprowadził do swoistej galwanizacji w ruchu komunistycznym. Działacze „niearyjscy" uciekają przed Niemcami do Związku Radzieckiego. W 1944 wrócą wraz z Armią Czerwoną, by brać udział w budowaniu struktur nowej władzy. Owładnięty paranoją Stalin nie ufał komunistom działającym po drugiej stronie frontu: nagminnie podejrzewał ich o współpracę z Gestapo albo zachodnimi wywiadami. Zaufaniem (także niebezwarunkowym) obdarzał wyłącznie tych działaczy, których NKWD nigdy nie straciło z oczu".