Jan Bodakowski: Fatalna decyzja!!! Ekshumacje trzeba przeprowadzić

słowiczek poznański 18.3.19 15:15

Proszę zostawić pomordowanych w spokoju.

Żadna ekshumacja nie zmieni co o tej zbrodni sądzą Żydzi, którzy są przekonani, że to Polacy byli sprawcami. Cześć Polaków uważa, że to byli Niemcy, inni zaś, że zbrodni dokonali obywatele polscy, ale niekoniecznie etniczni Polacy, itp., itd.

Leave them in peace.



