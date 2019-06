Jan Bodakowski: Ambasador USA wśród 53 dyplomatów popierających postulaty parady gejów

Dziś w Warszawie odbywa się Parada Równości. Poparło ją 53 dyplomatów w tym ambasador USA. W paradzie jak co roku obok gejów idą przedstawiciele zachodnich korporacji, ekstremiści lewicowi (trockiści, antyfaszyści, działacze różnych lewicowych partii, aktywiści antyPiSu) oraz oficjalnie Żydzi.

Poparci przez ambasadorów (w tym i ambasadora USA) uczestnicy parady gejów żądają „aktywnej polityki antydyskryminacyjnej, dotyczącej wszystkich mniejszości […], wprowadzenia uregulowań prawnych ułatwiających proces medycznego i prawnego potwierdzenia płci osobom transpłciowym, [...] rozszerzenie przepisów dotyczących mowy nienawiści o kwestie dotyczące tożsamości płciowej i orientacji seksualnej oraz skuteczne egzekwowanie już istniejących regulacji, [...] pełnej równości małżeńskiej z prawem do adopcji z wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami oraz ustawy regulującej związki niebędące małżeństwami, w tym szczególnie przepisów zapewniających zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań”.

Wspierani przez ambasadorów (w tym i ambasadora USA) uczestnicy parady domagają się: likwidacji wykluczenia przestrzennego, otwierania i udostępniania „przestrzeni miejskiej społeczeństwu”, „skrócenia procedury wystawiania wiz do Polski, […] ograniczenia biurokracji stosowanej wobec obcokrajowców mieszkających w Polsce, [...] poprawienia warunków, w jakich przetrzymywani są azylanci na terenie Polski, […] wprowadzenia do szkół publicznych rzetelnej, nowoczesnej edukacji antydyskryminacyjnej, uczącej otwartości na różnorodność, oraz zajęć z etyki, (…) wprowadzenia do wszystkich szkół i przedszkoli rzetelnej, nowoczesnej i neutralnej światopoglądowo edukacji dotyczącej ludzkiej seksualności".

Uczestnicy parady, z poparciem ambasadorów (w tym i ambasadora USA) opowiadają się za: „wprowadzenia zakazu chowu zwierząt na futro, występów zwierząt w cyrkach, polowań rekreacyjnych, oraz przedmiotowego i okrutnego traktowania zwierząt w chowie przemysłowym”, walki z wewnętrznymi uprzedzeniami w tęczowych środowiskach, niedopuszczanie do mediów przeciwników ideowych, równości „w każdej sferze życia, […] języka pozbawionego seksizmu, wprowadzenia parytetu płci w gremiach kierowniczych, strukturach politycznych oraz w mediach”.

Celem parady równości, wspieranym przez ambasadorów, w tym i ambasadora USA, jest „zapewnienia obywatelom i obywatelkom pełni praw reprodukcyjnych w tym: prawa do informacji, edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji (także antykoncepcji awaryjnej) oraz aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży. [...] poszanowania praw pacjenta, ograniczenia stosowania tzw. klauzuli sumienia tak, by jej stosowanie nie odbierało kobietom ich praw, realizacji prawa do godnego porodu, a także polityki wspierającej rodzicielstwo. [...] zwiększenia pomocy państwa dla rodzin, w których żyją osoby niepełnosprawne i przywrócenia funduszu alimentacyjnego, […] zaprzestanie niszczenia środowiska, odejście od technologii zatruwających planetę oraz wyzyskiwania słabszych”.

Na stronie Prady Równości można przeczytać, że partnerami parady są: prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Iceland Liechtenstein Norway grants, Norway grants, Sprie, Hard Rock cafe Warszawa, Opra med, Ikea, Ambasada Brytyjska, Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku, Amnesty International, Bears od Poland, Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki, Voces Gaudii, Partia Zieloni, Fabryka Równości, PM, Fundacja Izabeli Jarugi Nowackiej, Gay Places pl, Grupa Polskich Chrześcijan LGBTO Wiara i Tęcza, Inicjatywa Feministyczna, Inicjatywa Polska, Kampania Przeciwko Homofobii, Klub Historyczny LGBTQIA Femi, Fundacja Kocia Mama, Lamba Warszawa, Stowarzyszenie Miłość nie wyklucza, Mister gay Poland, Nowoczesna, Ostra Zieleń, Pracownicza Demokracja, Pro LGBT, Querowy Maj, Radio Polska Live, Razem, SLD, Trans Fuzja, Lambda Szczecin, Madam. Partnerami medialnymi Parady Równości są: Replika, Quer, Outfilm, Krytyka Polityczna, Girls, Rainbow Star, Yice.

Według strony parady mają w niej iść między innymi zorganizowane grupy: pracowników ambasad, Levi's, Pracowniczej Demokracji, Obywateli RP, JP Morgan, Procter and Gamble, MTV, Inicjatywy Polskiej, KOD, partii Razem, Microsoft, IBM, Google, Zielonych, Goldman and Sachs, Bloku Antyfaszystowskiego, SLD, Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Amnesty International, Nilsen, Greenpeace, Fundacji Łyszczyńskiego, Aviva, City Bank, bloku żydowskiego, Johnson and Johnson, BNP Paribas Securite Servis.

Jak co roku ambasadorzy innych krajów ingerując w nasze życie polityczne, poparli Paradę Równości i jej postulaty. List otwarty wystosowali ambasadorzy: Albanii, Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Dominikany, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii Północnej, Malty, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, San Marino, Serbii, Słowenii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Urugwaju, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, Włoch, a także Przedstawiciela Generalnego Rządu Flandrii i Delegata Generalnego Rządów Walonii-Brukseli oraz reprezentantów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji oraz Sekretarza Generalnego Wspólnoty Demokracji. Sporządzanie listu koordynowały Ambasada Irlandii w Polsce oraz Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce.

W liście tym ambasadorzy (w tym i ambasador USA) stwierdzili: „z okazji tegorocznej warszawskiej Parady Równości chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają środowisko gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) oraz innych społeczności w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami”.

Ambasadorzy (w tym i ambasador USA) wyrazili „uznanie dla podobnych starań podejmowanych w innych miastach Polski – w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gnieźnie, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze”.

Zdaniem ambasadorów (w tym i ambasador USA) „aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Dotyczy to szczególnie sfer takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów”.

Ambasadorzy (w tym i ambasador USA) wyrazili „uznanie dla ciężkiej pracy środowisk LGBTI i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową”.