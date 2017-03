'Jałta' Jacka Kaczmarskiego - zawsze aktualna...

reklama

Jak nowa - rezydencja carów

Służba swe obowiązki zna

Precz wysiedlono stąd Tatarów

Gdzie na świat wyrok zapaść ma



Okna już widzą, słyszą ściany

Jak kaszle nad cygarem Lew

Jak skrzypi wózek popychany

Z kalekim demokratą w tle



Lecz nikt nie widzi i nie słyszy

Co robi Góral w krymską noc

Gdy gestem w wiernych towarzyszy

Wpaja swą legendarną moc



Nie miejcie żalu do Stalina

Nie on się za tym wszystkim krył

To w końcu nie jest jego wina

Że Roosvelt w Jałcie nie miał sił

Gdy się Triumwirat wspólnie brał

Za świata historyczne kształty

Wiadomo, kto Cezara grał

I tak rozumieć trzeba Jałtę



W resztce cygara mdłym ogniku

Pływała Lwa Albionu twarz

Nie rozmawiajmy o Bałtyku!

Po co w Europie tyle państw?



Polacy? Chodzi tylko o to

Żeby gdzieś w końcu mogli żyć!

Z tą Polską zawsze są kłopoty

Kaleka troszczy się i drży



Lecz uspokaja ich gospodarz

Pożółkły dłonią głaszcząc wąs

Mój kraj pomocną dłoń im poda

Potem, niech rządzą się, jak chcą



Nie miejcie żalu do Churchilla

Nie on wszak za tym wszytkim stał

Wszak po to tylko był Triumwirat

By Stalin dostał to, co chciał

Komu zależy na pokoju

Ten zawsze cofnie się przed gwałtem

Wygra, kto się nie boi wojen

I tak rozumieć trzeba Jałtę



Ściana pałacu słuch napina

Gdy mówi do Kaleki Lew

Ja wierzę w szczerość słów Stalina

Dba chyba o radziecką krew



I potakuje mu Kaleka

Niezłomny demokracji stróż:

Stalin to ktoś na miarę wieku!

Oto mąż stanu, oto wódz!



Bo sojusz wielkich - to nie zmowa

To przyszłość świata - wolność, ład!

Przy nim i słaby się uchowa

I swoją część otrzyma - strat



Nie miejcie żalu do Roosvelta

Pomyślcie, ile musiał znieść

Fajka, dym cygar i butelka

Churchill, co miał sojusze gdzieś!

Wszakże radziły trzy Imperia

Nad granicami, co zatarte

W szczegółach zaś już siedział Beria

I tak rozumieć trzeba Jałtę



Więc delegacje odleciały

Ucichł na Krymie carski gród

Gdy na zachodzie działa grzmiały

Transporty ludzi szły na wschód



Świat wolny święcił potem tryumf

Opustoszały nagle fronty

W kwiatach już prezydenta grób

A tam transporty i transporty



Czerwony świt się z nocy budzi

Z woli wyborców odszedł Churchill

A tam transporty żywych ludzi

A tam obozy długiej śmierci



Nie miejcie więc do Trójcy żalu

Wyrok historii za nią stał

Opracowany w każdym calu

Każdy z nich chronił, co już miał

Mógł mylić się zwiedziony chwilą

Nie był Polakiem ani Bałtem

Tylko ofiary się nie mylą

I tak rozumieć trzeba Jałtę

22.03.2017, 13:30