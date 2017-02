Jałta 2.0. Rosja chce nowego podziału świata

reklama

Bloomberg opisał ponury scenariusz na 2017 rok. Rosja chcę dokonać nowego podziału świata. Europa Wschodnia może stać się błahostką. Taki przebieg wydarzeń w pewnych okolicznościach może stać się rzeczywistością.

Aby być przygotowanym na jakiekolwiek zwroty we współczesnej historii, redaktorzy Bloomberg przypuścili, co może się wydarzyć w przyszłym roku, podaje telewizyjna służba wiadomości ukraińskiego kanału telewizyjnego 1+1.

Jałta 2.0

Izolacjonizm Trumpa i agresja Putina postawią kanclerz Niemiec Angelę Merkel przed trudnym wyborem: kontynuować zwiększanie mocy wojennej w Europie przeciwko Rosji czy posłuchać rady Trumpa i zawrzeć poważną umowę z Putinem, aby dojść do porozumienia odnośnie sfer wpływu w Europie Wschodniej.

Putin odwoła swe ataki i myśliwce, zgodzi się zaprzestać wtrącania się w sprawy USA i Unii Europejskiej. Z kolei Merkel i Trump uznają władzę Rosji nad Ukrainą, Białorusią i Syrią.

Dla Putina prestiż FR ostatecznie przywróci się po 26 latach od upadku Związku Radzieckiego i on zacznie otwarcie mówić o swojej dymisji po kolejnej kadencji prezydenckiej. Rubel wzrośnie. Akcje obrony utracą część swej atrakcyjności na tle rozczarowania, że UE nie uzbraja się. Wpływ prorosyjskich partii politycznych może stać się zagrożeniem dla globalnej stabilności politycznej 2017 roku. Zagrożenie to obejmuje Bułgarię, Mołdawię i Estonię.

Europa na krawędzi katastrofy

Ożywieni zwycięstwem Trumpa wyborcy w Europie, zaczynając od Niderlandów, wybierają populistycznych liderów, którzy pragną wzmocnić granicę, zerwać umowy o wolnym handlu a nawet oddzielić się od euro i samej Unii Europejskiej.

Antyimigracyjny kandydat Marine Le Pen zostanie prezydentem Francji, a następnie przeprowadzi referendum, dot. wystąpienia z UE. We Włoszech komik Beppe Grillo, lider „Ruchu Pięciu Gwiazd”, przychodzi do władzy w przedterminowych wyborach i natychmiast przeprowadza referendum, aby powrócić do waluty narodowej.

W Niemczech Merkel przegrywa wybory. W Królestwie Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii Theresę May ostro wypiera się po tym, jak rozmowy Brexit prowadzone są bez ładu i składu. W Europie Wschodniej znowu „prawe” Czechy zbliżają się do Rosji i wzywają do plebiscytu w sprawie przystąpienia do NATO.

W cieniu Frexit wolna Strefa Schengen rozpływa się. Grecja znowu „wybucha”, lecz tym razem nie ma dla niej ratunku.

4.02.2017