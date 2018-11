Jakubiak pozytywnie o reakcji premiera w sprawie KNF

"Takie przestępstwa rodzą się w słabych głowach, które widzą możliwości i nie mogą się oprzeć. To bez znaczenia czy ten człowiek jest z PiS, z PO, czy innej partii. To się dzieje w głowie"-ocenił polityk. W ocenie gościa radiowej Trójki, Marek Chrzanowski- prezes KNF, który po wczorajszych doniesieniach medialnych podał się do dymisji, powinien być traktowany surowiej niż każdy inny obywatel.

"Oni powinni mieć jednak liczone wszystko razy dwa. Żyją za nasze i żyją po to, byśmy byli bezpieczni. To my im przecież płacimy. Urzędnik państwowy powinien być traktowany bardziej surowo niż każdy obywatel. Oni biorą mnóstwo pieniędzy. To są dziesiątki tysięcy złotych pensji"- wskazał parlamentarzysta.