Jakubiak o Żydach: teraz wmawiają Polakom mordowanie, a kiedyś ich pobratymcy organizowali mordy sądowe

Pierwszym z nich jest – jak powiedział Jakubiak – wciąż „prowadzona [przez środowiska żydowskie] akcja, starająca się mówić, że Polacy, jako większość, brali czynny udział w mordowaniu Żydów w Polsce. W oczywisty sposób jest to usiłowanie budowania odpowiedzialności zbiorowej.” Poseł dodał jeszcze: „Nie wiem, komu to jest potrzebne, żeby ciągle podgrzewać ten temat. Natomiast gdy słyszę, że Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust i całe zło II wojny światowej, to odpowiadam, że Polacy mieli swój własny Holokaust. W czasie II wojny zginęło sześć milionów polskich obywateli, w tym trzy miliony żydowskiego pochodzenia”.