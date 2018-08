Jakubiak o Adamowiczu: trochę pokory dla 1 września!

"Dwukadencyjność powinna być faktem. Kiedy za długo się jest, to w głowie człowieka coś klika. On utożsamił się już z każdym krawężnikiem w mieście i zaczyna fiksować" - mówił o Pawle Adamowiczu poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak.

"Ta decyzja to jakiś absurd. My tutaj dyskutujemy czy panu prezydentowi Gdańska odpowiada to, kto będzie prowadził uroczystości na Westerplatte. Niech pan prezydent Gdańska zajmie się miastem. To są uroczystości Państwowe" - mówił Jakubiak, przypominając, kto jest głównym organizatorem uroczystości.

"Na Westerplatte rozpoczęła się II Wojna Światowa. To nie jest święto lokalne, związane z jakimś patronem miasta. To są państwowe obchody rozpoczęcia wojny. Potrzeba trochę pokory do tej daty" - mówił poseł.

Przypominamy, w zeszłym tygodniu prezydent Paweł Adamowicz ogłosił, że wojsko nie będzie zaproszone na uroczystości 1 września. Wówczas wywołało to polityczną burzę m.in. z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem.

mor/Polskie Radio/Fronda.pl