Jakubiak może dołączyć do Korwina, narodowców i Brauna

Marek Jakubiak, poseł, który opuścił niedawno szeregi Kukiz'15, może przystąpić do koalicji ,,polexitu''. W rozmowie z telewizją internetową wpolsce.pl polityk stwierdził, że rozważa dołączenie do listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, którą współtworzą Ruch Narodowy Roberta Winnickiego, Wolność Janusza Korwin-Mikkego oraz - jako swoisty solista-ronin - Grzegorz Braun.