Jakubiak miażdży PSL: Napluliście w twarz elektoratowi

"Szanownemu panu Władysławowi będzie trudno wytłumaczyć elektoratowi, jak to jest ubabrać się w poglądach, które w żaden sposób nie przystają do PSL"- stwierdził parlamentarzysta. Jakubiak przypomniał, jakie są "korzenie" PSL:

"Środowisko PSL to środowisko bliskie sercu chyba każdego normalnego człowieka, bo to narodowcy, przywiązani do ziemi, którzy polskość mają w tej krwi w ziemi umaczanej". W związku z tym dołączenie do Koalicji Europejskiej, w której ludowcy pójdą do wyborów ramię w ramię z lewackimi czy postkomunistycznymi ugrupowaniami Jakubiak ocenia jako "naplucie w twarz własnemu elektoratowi". W ocenie polityka, wyborcy raczej nie wybaczą tego PSL, gdyż "rolnicy to twardzi ludzie".