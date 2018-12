Jakubiak był w PZPR?! ,,Byłem, nie byłem... To trudne''

Antykomunista... z trudną przeszłością. W sieci pojawiły się dokumenty posła Marka Jakubiaka z IPN. To wniosek paszportowy, skierowany do biura komunistycznego MSW. Jakubiak napisał w nim, że przynależy do PZPR.

Jak dodał, za jego szkolnych lat ,,wszyscy występowali jako kandydaci do partii''. Polityk stwierdził też, że wie, iż ,,głupowato to brzmi'', ale nie pamięta, by ,,kiedykolwiek został członkiem PZPR''. ,,To skomplikowane lata. ie chciałem być członkiem partii, a byłem w wojsku'' - dodaje. Jakubiak wspomniał, że paszportu i tak nie uzyskał, a w dodatku zabroniono mu studiowania i założono teczkę.