Jakubiak: Będzie z Facebookiem akcja bez trzymanki

Właściciel browarów "Ciechan" i poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak zapowiada wojnę z Facebookiem w związku z zablokowaniem przez serwis jego konta.

– Moja wolność wypowiedzi została brutalnie zdeptana. Tutaj państwo polskie musi upomnieć o prawa Polaków w Polsce. Nie może być tak, że zachodni koncern będzie decydował, co ma być biało czerwone, a co nie. Zabrania się w Polsce być dumnym z bycia Polakiem, na to nie ma zgody. Będzie z Facebookiem akcja bez trzymanki – zapowiedział w trakcie programu „Gość Poranka” poseł Marek Jakubiak.

Poseł Jakubiak skomentował działania administracji Facebooka, która blokowała konta użytkowników, zachęcających do wzięcia udziału w tegorocznym Marszu Niepodległości.

W opinii Jakubiaka niewyobrażalna jest „sytuacja, by profil polityczny posła był na 24 godziny wyciszany, zabierając mu prawo i możliwość wypowiadania się, tylko dlatego, że umieścił zdjęcie z morzem biało-czerwonych flag i napisał, że idzie na Marsz Niepodległości z rodziną.”

– To był powód według administracji Facebooka, aby ukarać mnie 24-godzinną blokadą. Dzisiaj jako osoba fizyczna i jako poseł będę występował przeciwko Facebookowi – zapowiedział poseł.

Zdaniem posła jego „wolność wypowiedzi została brutalnie zdeptana”.

emde/tvp.info, Fronda.pl

2.11.2016, 15:30