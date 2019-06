Jakimowicz: Za poglądy straciłem rolę w serialu

tomasz 20.6.19 11:30

Moni masz racje popieram to co mówisz. To świadczy o patologii wśród reżyserów. Za to że człowiek powiedział prawdę o tym degeneracie należą brawa i gratulację a nie wendetta i obstrukcja. A tylko tak można podsumować to co robią z Jakimowiczem. Dlatego nie ma nad czym płakać . I trzeba iść do przodu natomiast ci którzy to robią to niech wyleją na siebie wiadro lodowatej wody bo od upałów przegrzała się głowa . Inaczej nie da się tego debilizmu wytłumaczyć. Mam nadzieję że przeczytają to inni.