Jakie śmigłowce kupi MON? Są już oferty

Do MON wpłynęły oferty w postępowaniu śmigłowcowym. Do komisji weryfikacyjnej przesłano oferty od wcześniej zaproszonych do rozmów firm. We wcześniejszych komunikatach resort obrony informował, że do negocjacji zaproszono trzech dostawców: PZL Mielec wraz z Sikorsky Aircraft Corporation, firmę WSK "PZL-Świdnik" należącą do włoskiego producenta Leonardo oraz konsorcjum Airbus Helicopters.

Firmy będą walczyć o dostawę w prowadzonych równolegle postępowaniach na dostawę śmigłowców dla Wojsk Specjalnych oraz dla Marynarki Wojennej. Maszyny te mają być zdolne do zwalczania okrętów podwodnych i prowadzenia misji ratowniczo-poszukiwawczych na morzu.

W opublikowanym dziś po południu na stronie internetowej MON komunikacie czytamy, że członkowie komisji prowadzących postępowanie już przystąpili do analizy ofert liczących w każdym wypadku po kilkanaście tysięcy stron. O wynikach prowadzonego w trybie całkowitej poufności postępowania opinia publiczna ma zostać poinformowana niezwłocznie po jego zakończeniu.

Ministerstwo Obrony chce kupić w sumie szesnaście śmigłowców: połowę zamówienia z przeznaczeniem do operacji specjalnych, drugą część dla marynarki wojennej. W przypadku postępowania na śmigłowce morskie resort dopuszcza możliwość dostaw najpierw czterech maszyn, a w kolejnych latach reszty śmigłowców.

27.03.2017, 16:15