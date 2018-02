Czy są jeszcze nieodkryte tajemnice Jana Pawła II? Co trzeba zrobić, by wygrać wycieczkę do Rzymu? Alfred Wagner, wiceprezes Instytutu Tertio Millennio wyjaśniał skąd się bierze fenomen konkursu papieskiego. - O Janie Pawle II jest jeszcze wiele do opowiedzenia i do przeczytania. Jeszcze wiele czasu potrzeba na to, by badacze, publicyści, młodzi ludzie i księża odczytali Jego myśli i przesłanie, które możemy odnaleźć w tekstach i życiu Ojca Świętego - mówił Alfred Wagner - O Janie Pawle II jest jeszcze wiele do opowiedzenia i do przeczytania. Jeszcze wiele czasu potrzeba na to, by badacze, publicyści, młodzi ludzie i księża odczytali Jego myśli i przesłanie, które możemy odnaleźć w tekstach i życiu Ojca Świętego - mówił Alfred Wagner

- Każdy, kto ma okazję spotkać się z myślą Jana Pawła II jest zwycięzcą - dodawał

- To, co nas spotyka, nas kształtuje. Jeżeli ktoś decyduje się wziąć udział w konkursie, to go zmienia, to w nim zostaje. To ma ogromną wartość w budowaniu zdrowego, dobrego społeczeństwa, opartego na wartościach, które nie muszą być zawsze określane jako "wartości chrześcijańskie". Wiele z tych wartości, które przedstawia Jan Paweł II to wartości, które możemy nazywać ogólnoludzkimi - podkreślał.