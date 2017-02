Jakie konsekwencje będzie mieć wypadek Szydło?

reklama

Wypadek premier Beaty Szydło rodzi wiele pytań. Co teraz z posiedzeniem rządu? Kiedy prezes rady ministrów wyjdzie ze szpitala? Jakie reperkusje będzie miało to wydarzenie?

Na pierwsze z tych pytań odpowiedziała szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w "Porannej rozmowie" RMF FM.

Jak mówiła Beata Kempa, w rozmowie z Robertem Mazurkiem:

"To wszystko zależy od decyzji lekarzy [kiedy premier wyjdzie ze szpitala], wszystko w rękach lekarzy, zresztą sama wczoraj pani premier stwierdziła komunikując się z Polakami, i sama wczoraj oświadczyła, że czuje się bardzo dobrze, ale tę decyzję pozostawia oczywiście lekarzom i myślę, że to to bardzo rozsądna decyzja".

Z kolei rzecznik rządu Rafał Bochenek informował w Polsat News, że nie ma jeszcze decyzji co do tego, kto pod nieobecność Beaty Szydło poprowadzi najbliższe posiedzenie rządu:

"Nie ma jeszcze decyzji, kto poprowadzi wtorkowe posiedzenie rządu. Cały czas czekamy na decyzję lekarzy, bo to ona zdeterminuje to, kiedy szefowa polskiego rządu opuści szpital, w jakim zakresie będzie mogła pracować" - powiedział Bochenek.

Po wypadku ze strony opozycji pojawiły się postulaty dotyczące odwołania szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Beata Mazurek zaprzeczyła na Twitterze, jakoby takie posunięcie miało mieć miejsce:

Nie bedzie odwołania Min. @mblaszczak.Histeryczna opozycja ignoruje oficjalne komunikaty dot.wypadku PBS i wypadkow BOR w latach minionych. — Beata Mazurek (@beatamk) 13 lutego 2017

