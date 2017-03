Jaki: Żołnierze Wyklęci deponowali w sobie wartości II RP

reklama

"Dzisiaj jest dzień Żołnierzy Wyklętych. To święto jest bardzo ważne z punktu widzenia interesu Polski. Żołnierze Wyklęci po 1945 roku to były najodważniejsze polskie dzieci. Oni deponowali w sobie wartości II RP. Władza komunistyczna chciała ich zniszczyć. Do dzisiaj nie wiemy, gdzie wielu z nich jest pochowanych. Jako młode pokolenie pokazujemy, gdzie było dobro, a gdzie zło" – powiedział w programie „Gość poranka” w TVP Info wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

W jego opinii „III RP wydała całe pokolenie ludzi, którzy mają zatrute głowy wartościami z „Gazety Wyborczej” i TVN-u”.

"Pieniądz, oportunizm i wsadzanie polskiej flagi w odchody. To są ich wartości. Dlatego TVN, PO i „Gazeta Wyborcza” tak mocno zwalczają Żołnierzy Wyklętych i pamięć o nich. Łukasz Ciepliński pisał grypsy do syna przed śmiercią, żeby pamiętał, że Polska jest najważniejsza, a nie prywatne wartości" – powiedział Jaki.

Zdaniem wiceministra „polskie państwo zostało zbudowane przez świat wartości, gdzie oportunizm jest na pierwszym miejscu ”.

"Z punktu widzenia państwa polskiego ważne jest, żeby przypominać, że byli ludzie, którzy oddali życie za Polskę. Tacy ludzie zwyciężyli. Komuniści mordowali tych ludzi, upokarzali, ubierali w niemieckie mundury" – stwierdził.

"Dopiero po ponad 25 latach wolnej Polski możemy pokazać celę Witolda Pileckiego, jednego z najważniejszych ludzi w czasie drugiej wojny światowej. Pilecki jako ochotnik zgłosił się do Auschwitz, wydostał się, by raportować, co tam się działo" – mówił Patryk Jaki w TVP Info.

Wiceminister podkreślił, że „wartości, które Żołnierze Niezłomni prezentowani stały się zalążkiem »Solidarności«”.

"Nie byłoby „Solidarności”, gdyby nie Żołnierze Niezłomni. Elity III RP miały przewagę w mediach, a mimo to młodzi ludzie upamiętniali bohaterów. Paradoksalnie jest to zwycięstwo" – powiedział wiceminister sprawiedliwości.

tvp.info

1.03.2017, 8:05