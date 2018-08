Jaki: zakładamy patrol śmieciowy w Warszawie

"Zakładamy patrol śmieciowy, który będzie codziennie sprawdzał, jak wygląda sytuacja śmieciowa w Warszawie, zbierał zgłoszenia również od mieszkańców i zgłaszał do Ratusza" - zapowiedział kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki.

"Oprócz tego będziemy mieli nasze grono społeczników i wolontariuszy, którzy będą sprawdzali na bieżąco, jak wygląda sytuacja śmieciowa" - zapowiedział i dodał, że funkcjonować będzie również profil na Tweeterze "Czysta Warszawa".

Konferencja prasowa zorganizowana została na Mokotowie.

"Jak się dowiedzieli, że robimy tutaj konferencję prasową, to zaraz wezwali śmieciarki, ale jak widać gołym okiem, nie są w stanie one pomieścić śmieci, które są na Mokotowie. Jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że jeszcze nie jestem prezydentem, a już jestem skuteczny; wystarczy moja konferencja i Mokotów na chwilę jest czysty" - podkreślił kandydat na prezydenta stolicy.

mor/PAP/Fronda.pl