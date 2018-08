Jaki pozwie stołeczny ratusz? 'Ordynarnie kłamią. Puszczają im nerwy!'

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy, wiceminister Patryk Jaki chce zlikwidować miejskie rowery Veturilo? Tak sugeruje stołeczny Ratusz. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Jakiego.

"Ratuszowi puszczają nerwy - mówiłem o rozbudowie Veturilo, a oni ordynarnie kłamią, że chcę likwidować miejskie rowery; nie wykluczam pozwu w trybie wyborczym"- napisał na Twitterze kandydat Zjednoczonej Prawicy.

Chodzi o wypowiedź Patryka Jakiego z poniedziałkowej konferencji. W ramach akcji "Nie mówcie, że się nie da", polityk chce udać się w środę do Sofii. Jak zapowiadał wczoraj podczas konferencji, celem będzie porównanie polskiego i bułgarskiego metra. W ocenie wiceministra sprawiedliwości, metro jest "największą porażką" Platformy w stolicy. Wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska odniosła się do tej wypowiedzi Jakiego podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Kaznowska stwierdziła, że metro w Sofii jest budowane "po taniości", jeździ trzy razy rzadziej niż to warszawskie, pociągi są krótsze niż u nas, natomiast na niektórych stacjach nie ma nawet ruchomych schodów i wind. Zastępczyni Hanny Gronkiewicz-Waltz przekonywała również, że warszawskie metro jest największą inwestycją w naszej części Europy.

Renata Kaznowska wskazała również, że w stolicy Bułgarii doszło do „ogromnych zaniedbań” w naziemnym transporcie publicznym na rzecz rozbudowy metra, zaś Warszawa w zrównoważony sposób inwestuje we wszyskie rodzaje transportu.

„Metro według pana Patryka Jakiego oznacza: likwidację 150 km SKM-ki, likwidację części tras tramwajowych - obecnie jest ich 24 (…) w Sofii jest tylko 15, likwidację Veturilo, zaprzestanie wymiany taboru (…), budowę metra bez schodów ruchomych i wind oraz zmniejszenie częstotliwości kursowania metra (…)”- stwierdziła wiceprezydent Warszawy.

Patryk Jaki skomentował całą sprawę na Twitterze. Zdaniem kandydata PiS na prezydenta Warszawy, ratuszowi, zaangażowanemu w kampanię jego najmocniejszego przeciwnika, Rafała Trzaskowskiego z PO, "puszczają nerwy". Pracownicy ratusza, w ocenie wiceministra sprawiedliwości, "ordynarnie kłamią".

"Mówiłem o rozbudowie Veturilo, a oni kłamią, że chcę likwidować miejskie rowery. Nie wykluczam pozwu w trybie wyborczym. Dałem sprawę do analizy"- poinformował kandydat na prezydenta Warszawy.

yenn/Twitter, PAP, Fronda.pl