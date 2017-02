Jaki: Polskę stać na 'wielką stolicę' - metropolię Warszawa!!!

reklama

fot. Radek Kołakowski, lic. CC0 1.0 reklama

"Budapeszt, Praga, Londyn to najwyższe kategorie samorządowe, a Warszawa jest tylko jednym z powiatów w województwie mazowieckim. Powinna być metropolią. Jestem przekonany, że mieszkańcom będzie żyło się lepiej" - powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki na antenie TVN24.

W programie "Kawa na ławę" Jaki wskazywał, dlaczego należy "powiększyć" Warszawę.

"Chcemy rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw. Stolica Polski jest symbolem. Musi być silna. Musimy wyzbyć się kompleksów. Jeżeli referendum się odbędzie, to weźmiemy pod uwagę te głosy, ale debata się dopiero zaczyna" - argumentował Jaki.

Jaki przypomniał, że gdy podobne rozwiązania proponowała Platforma Obywatelska, wszyscy bili brawo. Teraz jest już inaczej...

"Teraz jest niebezpieczny i padł zarzut, że wbrew konsultacjom wprowadza się zmiany granic. Jestem przekonany, ze to na dobre wyjdzie Warszawie. W naszym interesie jest to, żeby stolica była silniejsza, a nie słabsza. Przede wszystkim nie straszcie Warszawiaków. Jeśli stolica będzie silniejsza, to państwo też. Będziemy starali się przekonać mieszkańców, że to jest dobre posunięcie" - mówił Jaki.

kk

6.02.2017, 9:45