Jaki podpisuje, HGW atakuje. 'To będzie moja pierwsza decyzja'

Niby-prezydent podpisuje niby-decyzję w niby-gabinecie. Bareja by tego nie wymyślił. #JakiWstyd https://t.co/vtrt76Gn9n

— Hanna Gronkiewicz (@hannagw) 5 października 2018

Na przykład kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy, Patryk Jaki ujawnił dziś, co będzie dla niego priorytetem, jeżeli uda mu się wygrać wybory w stolicy. Podkreślił, że jeżeli zostanie prezydentem Warszawy, pierwszą jego decyzją będzie rozpoczęcie budowy III i IV linii metra. Wpis na Twitterze z tą informacją opatrzył zdjęciem, na którym podpisuje zobowiązanie do wywiązania się z tej obietnicy czy też, jak to określił, "umowę społeczną z warszawiakami".