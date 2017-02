Jaki: Podmiotowa polityka Polski to problem dla elit UE

reklama

Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki komentując pismo Komisji Europejskiej, w którym zostały sformułowane zarzuty wobec polskiego rządu, stwierdził, że motywacją dla powstania tego pisma była niechęć niektórych do podmiotowej polityki prowadzonej przez polski rząd.

Dziennikarze TVP Info dotarli do pisma przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce do unijnej komisarz Corriny Cretu. W dokumencie sformułowano bardzo poważne zarzuty wobec polskiego rządu. Można tam m.in. przeczytać, że „sytuacja staje się poważna. Sędziowie protestujący przeciw planowanym reformom są prześladowani przez różne instytucje publiczne i zastraszani przez »nieznanych sprawców«”.

Wiceminister sprawiedliwości komentując dokument stwierdził, że to „nieprawdopodobne, że takie pismo powstało”. Zaznaczył, że wszystkie badania opinii potwierdzają, że poczucie bezpieczeństwa obywateli wzrasta, a rząd robi wszystko, żeby „bronić wartości demokratycznych”. Jako jeden z przykładów podał demonstracje Komitetu Obrony Demokracji.

– W tych demonstracjach brało udział wiele osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, w tym sędziowie. Ale my robiliśmy wszystko, zaangażowana była w to siła państwa, aby te demonstracje, które przecież były organizowane przeciwko nam, przebiegały w sposób spokojny – zaznaczył.

W dokumencie zaatakowany został także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Autorzy dokumentu uważają, że zmiany wprowadzone przez ministerstwo przyczyniły się do „niszczenia codziennego funkcjonowania sądów”. – Minister Zbigniew Ziobro w swoich propozycjach opierał się wyłącznie na rozwiązaniach, które znane są już w państwach Unii Europejskiej – podkreślił Jaki.

Według wiceministra powstanie dokumentu ma szerszy kontekst. – Wcześniej, kiedy trzeba było zniszczyć polski przemysł, co było w interesie dużych państw, to rządy Platformy Obywatelskiej się na to zgadzały. Dzisiaj, kiedy mamy rząd, który prowadzi podmiotową politykę, który zaznacza, że najważniejszy jest polski interes, to dla europejskich elit to jest wielki problem. Dlatego tworzone są takie pseudodokumenty, żeby udowadniać, że w Polsce dzieje się coś złego – wyjaśniał Patryk Jaki.

Jaki zwrócił też uwagę, że zarówno KE, jak i Radzie Europy oraz Komisji Weneckiej polska strona wielokrotnie zwracała uwagę, że instytucje te „nie znają podstaw polskiego systemu prawnego”. –Instytucje te wielokrotnie się myliły – podkreślił.

emde/tvp.info

22.02.2017, 8:25