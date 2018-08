"To jedyny komunikat Platformy, który słyszę od lat – że musicie nas wybrać, bo PiS jest zły. Pamiętam, że jak organizowaliśmy kolejne konferencje programowe, kiedy przedstawialiśmy program dla Polski, ich alternatywnym programem było odsunięcie PiS-u od władzy..." - mówił na konferencji prasowej Patryk Jaki kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy.

"Jeżeli oni proponują jeszcze raz ten sam program, który już Polacy odrzucili, to moim zdaniem są skazani na porażkę, ale to oczywiście wyborcy ocenią" - komentował wiceminister sprawiedliwości, mówiąc o wyścigu po fotel prezydencki.

Jaki nie pozostawił suchej nitki na swoim kontrkandydacie. W trakcie konferencji wytykał podstawowe błędy jakie popełnia Rafał Trzaskowski.

"Mój szanowny kontrkandydat zajmuje się ciągle sprawami ogólnopolskimi. Moim zdaniem to wynika z tego, że nie rozumie samorządu. Samorząd to nie jest parlament, to nie jest Senat, to nie jest zgromadzenie partyjne. Samorząd jest od tego, aby dbać o poprawienie jakości życia wszystkich mieszkańców danego samorządu, w tym wypadku stolicy, Warszawy. Może mój szanowny kontrkandydat tego nie wie, dlatego ciągle zajmuje się sprawami ogólnopolskimi, a nie samorządowymi." - mówił.

"Może to wynika z tego, że ani minuty nie spędził w samorządzie i nie potrafi uchwycić tego, co najważniejsze" - dodał.

