Jaki: Po decyzji prezydenta sędzia Żurek i ekipa mogą otwierać szampana

„To nieprawda [że ustawy dot. sądownictwa nie były konsultowane z prezydentem], ale przyjdzie pewnie czas, że będziemy więcej na ten temat mówili. Jest jedna rzecz, która państwo słyszeliście. Prezydent mówił, że jak będzie 3/5, to te ustawy podpisze. Było 3/5 i co?” - mówił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki w rozmowie z dziennikarzami.

Dodawał również:

„Pan prezydent Duda podjął decyzje takie, które sprawiają, że pan Żurek i cała ekipa może otwierać szampana”.

Podkreślił także:

„Czy taki był nasz program wyborczy? Nie, nie był taki. Nasz program wyborczy był taki, że sprawimy, że w Polsce będzie realny trójpodział władzy. Że nie będzie tak, że będzie władza wykonawcza i ustawodawcza, które są oceniane, kontrolowane i wymieniane, i władza sądownicza, która się sama kontroluje, sama się wybiera i sama decyduje o tym, kiedy przejdzie w stan spoczynku”

Na koniec podkreślał także:

„My tą reformą wprowadzaliśmy między innymi większą niezależność i niezawisłość sędziów liniowych, ponieważ mówimy, że bez ich zgody prezes sądu nie może z nimi nic zrobić. To my to wprowadziliśmy”.

dam/300polityka.pl,tvn24,Fronda.pl