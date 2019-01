Jaki naród, taki kler

Czy ksiądz może być cholerykiem? Dlaczego księża nie mają stałej parafii, tylko są zmieniani co kilka lat? Czy jesteś w stanie zaakceptować "swojego" księdza?

- Jedyne co seminarium może zrobić, to lekko ukształtować, ten diament wyszlifować, ale nie zmieni całkowicie człowieka. On wchodzi z pewnym skarbcem osobowości i doświadczeń, który wyniósł z całego swojego życia - mówił ks. Śliżewski