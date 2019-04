Jaki mocno o ZNP. Niedawno stali z KOD-em. Czy celowo podkręcają emocje?

– Nie podoba mi się ta tradycja. Moje stanowisko jest podobne jak Forum Żydów Polskich, które napisało tak, że ten relikt trzeba wyrzucić na śmietnik i z tym się zgadzam. Jednocześnie nie robić z tego międzynarodowej afery. I z tym się też zgadzam – stwierdził Patryk Jaki w Radiu Zet

- Może tak być [że jest to propagowanie przemocy]. Trzeba zbadać spokojnie tę sprawę. Proszę pamiętać, że ona może być wykorzystana do bicia Polski, a tego wszyscy nie chcemy. Polska akurat, jeżeli chodzi o te sprawy, ma sobie niewiele do zarzucenia, w kontekście historycznym, podkreślając, że to wydarzenie mi się nie podoba - podkreślał

– Nie biję żadnych kukieł i nie życzę sobie, żeby ktokolwiek to robił. Natomiast z drugiej strony mam obowiązek bronić interesu Polski i jeżeli będę kiedykolwiek za to odpowiadał, nie zgodzę się na takie odszkodowania [dla organizacji żydowskich]. Dlatego że jeżeli ktoś powinien je dostać, to polskie państwo, dlatego że polskie państwo i Polacy podczas II wojny światowej zachowali się wyjątkowo przyzwoicie na tle innych państw – zaznaczył wiceminister sprawiedliwości

Pytany o przynależność do partii, mówił:

- Oczywiście najbliżej mi do Solidarnej Polski [mimo bezpartyjności]. Jestem cały czas członkiem obozu Zjednoczonej Prawicy. W klubie PiS jest wiele osób bezpartyjnych, dlatego nie ukrywam swoich sympatii. Jestem członkiem ZP, która mimo że nieczęsto można to usłyszeć na antenie niektórych komercyjnych stacji, to nasza formacja i kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości doprowadziło do tego, że przestępczość każdego roku spada tak, jak w prawie żadnym państwie UE i to nasza ciężka praca. Dzięki temu są wyższe podatki [dochody], z których możemy finansować różne rzeczy, dzięki temu, że tak skutecznie walczymy ze zorganizowaną przestępczością - stwierdził

Minister podkreślił również, że "na czas kampanii wziął urlop".

– Oczywiście, że tak [wziąłem urlop na czas kampanii]. Mimo że nie mam takiego obowiązku, ale mógłbym swój urlop wykorzystać na wyjazd w tropiki, jak niektórzy nowocześni liderzy lewicy, widzieliśmy ich zdjęcia z takich krajów, że nawet nie potrafię wymienić nazwy tego kraju. Np. Robert Biedroń. Natomiast ja swój urlop, który mógłbym poświęcić właśnie na taki wyjazd, poświęcam na spotkania z Polakami i rozmowy otwarte. Przez następne dni będę w województwie świętokrzyskim. Na moim Facebooku są informacje. Każdy, kto chce, również ci, którzy się [ze mną] nie zgadzają, zapraszam – mówił

– Wybory do PE są takie, że nie określają się do jednego regionu. Bo to wielki region, wielki okręg, który składa się z dwóch województw. Po prostu w wyborach do PE wybieramy reprezentantów Polski. Już wielokrotnie mówiłem, że dzisiaj PE jest miejscem starcia o wymiar sprawiedliwości i ja chciałbym walczyć, kto lepiej będzie walczył o nasze racje w wymiarze sprawiedliwości, jeżeli nie członek kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i przynajmniej jeżeli chodzi o obronę naszych racji – stwierdził

Z kolei w wywiadzie dla Radia Plus odniósł się do strajku nauczycieli:

- Nikt nie każe nauczycielom robić to, co robią dzisiaj rodzicom i dzieciom. Chcę powiedzieć, że strajkować można, to prawo każdego, ale żeby to robić w czasie, kiedy za chwilę będą matury i chcę powiedzieć, że w ostatni tydzień dzieci czy młodzież nie może powtarzać materiałów, przez co będą mieć gorsze oceny na maturach. Kto weźmie za to odpowiedzialność? Strajkować można, ale niekoniecznie w tym terminie. Uważam że to naprawdę bardzo złe działanie, tym bardziej że przypominam, że liderzy związku jeszcze całkiem niedawno stali na scenie z Mateuszem K. z KOD-u i liderami opozycji. Dlatego jeżeli ma się intencje polityczne, to trzeba sobie zadać pytanie czy rzeczywiście ten strajk ma charakter obiektywny, czy liderzy związkowi po prostu podkręcają celowo emocje i przez to nie można rozwiązać ten problemu – stwierdził Patryk Jaki w Radiu Plus.

bz/ 300polityka.pl